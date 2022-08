Gazprom vil lukke for gas til Tyskland i 72 timer

Det statsejede russiske energiselskab Gazprom vil som varslet indstille gasforsyningerne til Tyskland via gasrørledningen Nord Stream 1 fra 31. august til 3. september.

Lukningen kommer til at vare 72 timer - mere præcist fra klokken 03.00 dansk tid onsdag til klokken 03.00 lørdag.

Det fremgår af Seeburger, som er en platform, der leverer information om energimarkederne.

Lukningen skyldes vedligeholdelsesarbejde.

Det var allerede kendt, at lukningen ville finde sted. Men det præcise tidspunkt var ikke kendt.

Tyske politikere har gentagne gange sagt, at reduktionen i gasleverancerne er et forsøg fra russisk side på at straffe Tyskland for dets stillingtagen til Ruslands invasion af Ukraine og for de sanktioner, der er indført mod Rusland.

Også i juli måned var Nord Stream 1 lukket på grund af vedligeholdelsesarbejde.

Den blev genåbnet 21. juli. Gasleverancen har siden da været på 20 procent af den maksimale kapacitet.

Ligesom ved den seneste lukning er der denne gang tvivl om, hvorvidt leverancerne bliver genoptaget.

Også gasleverancerne via andre rørledninger er blevet reduceret, siden Rusland 24. februar invaderede Ukraine.

Tysklands afhængighed af russisk gas har skabt alvorlige bekymringer for mangel for de mange, der bruger gas til at opvarme deres hjem i de kolde vintermåneder.

I Danmark er elpriserne steget betydeligt på grund af usikkerhed om de fortsatte gasleverancer.

Tysklands forbundskansler Olaf Scholz har tirsdag udtalt, at gaslagrene er mere fyldte på dette tidspunkt af året end ventet. Det skriver dpa. Derfor regner han ikke med alvorlige problemer med energiforsyningen i år.

/ritzau/Reuters