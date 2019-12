Geert Wilders genoptager konkurrence for muhammedtegninger

Sidste år skrinlagde den højreorienterede hollandske politiker en lignende plan grundet frygt for angreb.

Den hollandske, islamkritiske højrefløjspolitiker Geert Wilders genoptager en plan om at lave en konkurrence for muhammedtegninger.

Det skriver det hollandske medie De Telegraaf og nyhedsbureauet Reuters

Geert Wilders har sent lørdag aften på Twitter opfordret folk til at indsende deres tegninger af den islamiske profet Muhammed.

Det sker, mere end et år efter at den kontroversielle politiker skrinlagde en lignende plan på grund af frygt for angreb i Holland.

- Ytringsfrihed må have forrang over vold og islamiske fatwaer (et religiøst dekret, red.), skriver Geert Wilders.

I august sidste år aflyste han konkurrencen, efter at hollandsk politi havde anholdt en mand, som havde truet med at slå Geert Wilders ihjel på grund af konkurrencen.

