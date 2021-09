General beklager: USA's droneangreb i Kabul dræbte uskyldige

USA indrømmer nu, at et amerikansk droneangreb i Kabul kort før tilbagetrækningen fra Afghanistan i sidste måned dræbte 10 uskyldige mennesker.

Det oplyser general og leder for den amerikanske centralkommando Kenneth McKenzie ifølge tv-stationen CBS News.

Angrebet 29. august var rettet mod Islamisk Stat.

MzKenzie siger, at det er usandsynligt, at militante islamister fra Islamisk Stat blev dræbt ved angrebet.

I stedet var det en nødhjælpsarbejder og ni af hans familiemedlemmer, der døde ved angrebet.

McKenzie betegner det som en beklagelig fejltagelse.

En grundig undersøgelse af avisen New York Times har tidligere draget den amerikansk hærs forklaring om, at det var Islamisk Stat, man ramte, i tvivl.

Droneangrebet fandt sted kort tid efter et selvmordsbombeangreb, som Islamisk Stat tog skylden for. Angrebet dræbte langt over 100 mennesker ved en indgang til Kabuls lufthavn. 13 amerikanske soldater var blandt de dræbte.

/ritzau/