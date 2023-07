General erklærer sig for Nigers nye leder efter kup

General Abdourahamane Tchiani, der står i spidsen for nationalgarden i Niger, har fredag erklæret sig selv for landets nye leder.

Det sker, efter at landets præsident sent onsdag blev væltet ved et kup.

Tchiani har fredag læst en udtalelse højt på statsligt tv. Her omtaler han sig selv som "præsident for det nationale råd for fædrelandets sikkerhed".

Det henviser til et overgangsråd, der har sat sig på magten efter kuppet.

Militæret meddeler ifølge nyhedsbureauet Reuters, at forfatningen i landet er blevet suspenderet, ligesom "alle tidligere institutioner er blevet opløst".

Generalen har fredag igen understreget, at det er en forværret sikkerhedssituation i Niger, der har udløst kuppet mod præsident Mohamed Bazoum.

Bazoum blev i 2021 den første demokratisk valgte præsident i Niger.

Han blev sent onsdag aften taget til fange på sit eget kontor af landets nationalgarde. Kort før midnat meddelte garden på landsdækkende tv, at den havde smidt den 63-årige præsident på porten.

Niger, der er et af verdens fattigste lande, ligger i Vestafrika. Det grænser blandt andet op til Algeriet, Libyen, Mali og Nigeria.

Landet har kæmpet med politisk uro, siden det opnåede selvstændighed fra Frankrig i 1960.

Netop Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har fredag - få timer før general Tchianis udmelding - udtalt sig om udviklingen i Niger.

- Kuppet er fuldstændig ulovligt og yderst farligt for nigerere, for Niger og for hele regionen, siger han og opfordrer til, at Bazoum løslades.

Bazoum talte natten til fredag i telefon med Macron. Det har den franske udenrigsminister, Catherine Colonna, meddelt ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Han er til at komme i kontakt med. Han sagde, at han er ved godt helbred, siger Catherine Colonna til AFP.

Mohamed Bazoum gav torsdag morgen på Twitter lyd fra sig for første gang siden kuppet.

- Vores hårdt tilkæmpede bedrifter kommer til at blive beskyttet. Alle nigerere, der elsker demokrati og frihed, vil kæmpe for det, skrev han.

