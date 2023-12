General: Russisk missil passerede gennem polsk luftrum

Et russisk missil menes at været passeret igennem Polens luftrum fredag.

Det siger en polsk general ifølge AFP og Reuters.

Missilet fløj omkring 40 kilometer ind i polsk luftrum fra Ukraine. Det var i polsk luftrum i mindre end tre minutter, før det formodes at være fløjet ind i Ukraine igen, siger generalen.

- Alt tyder på, at et russisk missil kom ind i polsk luftrum. Det forlod også vores luftrum igen, siger general Wieslaw Kukula, der er stabschef for den polske hær, ifølge AFP på et pressemøde.

Missilet menes at være et af mange, som Rusland fredag har skudt mod Ukraine.

Rusland har fredag gennemført et massivt angreb på Ukraine med droner, hypersoniske raketter og krydsermissiler.

Det har kostet mindst 18 mennesker livet og såret over 100. Det oplyser myndighederne.

Der er tale om et af de største luftangreb på Ukraines byer siden krigens start for 22 måneder siden.

/ritzau/