Generaladvokat foreslår frifindelse for Danmark i lastbilsag

Udenlandske lastbilchauffører kan med stor sandsynlighed se frem til fortsat ikke at overnatte på rastepladser, når de skal have deres ugentlige lange hvil.

EU-Domstolens generaladvokat lægger nemlig op til, at Danmark frifindes i en sag, hvor EU-Kommissionen har stævnet Danmark.

Det fremgår af et forslag til afgørelsen fra EU-Domstolens generaladvokat.

Stævningen af Danmark kommer på baggrund af hviletidsregler og parkeringsbegrænsningen for lastbiler på 25 timer på rastepladser.

Man skal som lastbilchauffør have et langt ugentligt hvil på 45 timer. Kommissionen ser derfor den danske parkeringsbegrænsning som en hindring for det, da man som udenlandsk chauffør ikke kan tage sit hvil på en rasteplads.

EU-domstolen har tidligere fastslået, at det er forbudt at afholde det regulære ugehvil i sin lastbil.

I forslaget til afgørelse lægger generaladvokaten op til, at Danmark frifindes i sagen. Det er ikke altid, at dommen ender som forslagets afgørelse lægger op til, men ofte ender det sådan.

Generaladvokaten mener blandt andet, EU-Kommissionen ikke har godtgjort, at 25 timers-reglen reelt begrænser mulighederne for udenlandske lastbilchauffører.

I forslaget til afgørelse fremhæver generaladvokaten desuden, at der findes "meget billige private parkeringspladser" i Danmark. Det kunne afhjælpe problemet, mener generaladvokaten.

Danmark har ifølge generaladvokaten heller ikke pligt til direkte at "fremme" grænseoverskridende transportydelser. Blot at gøre det lettere. Men det har Danmark tilsyneladende opfyldt ifølge generaladvokaten.

25-timers reglen om parkering på rastepladser er skabt for at skabe ordentlige forhold på rastepladser og forhindre ulovlig og farlig parkering.

Den daværende regering pegede på, at udenlandske chauffører fyldte og opholdte sig for lang tid på rastepladserne og dermed blokerede danske chauffører fra at holde deres lovpligtige daglige hvil på 11 timer.

Reglen blev indført som en del af finansloven i 2018.

