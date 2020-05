Generaldirektør for global handelsorganisation stopper før tid

Roberto Azevedo, direktør for handelsorganisationen WTO, forlader sin post i august af personlige grunde.

Generaldirektøren for Verdenshandelsorganisationen WTO, Roberto Azevedo, meddeler, at han træder tilbage af personlige grunde. Han forlader sin post den 31. august og dermed et år før tid.

WTO er en af de internationale organisationer, der har været i uvejr, siden Donald Trump blev præsident i USA.

Det har blandt andet betydet, at organisationens appeldomstol er blevet sat ud af spillet.

WTO har en appeldomstol, hvor lande kan få afgjort deres handelsslagsmål. Domstolen har eksisteret siden 1995 og har afgjort over 500 stridigheder.

Der skal tre dommere til for at føre en sag i WTO-domstolen. Dommerne får løbende deres mandat forlænget.

Siden indsættelsen af Donald Trump som præsident i USA har amerikanerne nægtet at lade nye dommere udnævne.

I december sidste år efterlod det appeldomstolen med under tre dommere. Og dermed opstod der en tilstand for handelsstridigheder, som Dansk Industri dengang kaldte for "en junglelov".

/ritzau/Reuters