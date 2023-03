Generalstrejke afblæst: Flyene flyver igen til og fra Israel

Flyene er mandag aften begyndt at flyve til og lette fra Ben Gurion Lufthavn i storbyen Tel Aviv efter mandagens generalstrejke i Israel.

Det fremgår af lufthavnens hjemmeside.

Siden mandag formiddag har oversigtsskærmene i Israels største lufthavn ellers været præget af aflysninger som følge af generalstrejken. Den blev iværksat i protest mod den israelske regerings retsreform.

Resten af landet er også på vej tilbage til normal drift.

Således har Israels største fagforening, Histadrut, mandag aften annonceret, at generalstrejken er afblæst.

Strejken er droppet, fordi premierminister Benjamin Netanyahu har besluttet at udskyde sin regerings omstridte retsreform.

Det forklarer formand for fagforeningen Arnon Bar-David i en pressemeddelelse.

Han opfordrer politikerne til at finde et kompromis.

- Jeg opfordrer alle mine venner i regeringen og i Knesset fra venstre til højre til at lægge deres egoer til side og fokusere på det gode i folket og det israelske samfunds fremtid.

- En af de største og mest komplekse begivenheder i nationens historie finder sted på vores vagt, og vi er alle nødt til at udvise ansvar og lederskab for vores børns fremtids skyld, siger Arnon Bar-David.

Netanyahu fortalte tidligere på aftenen, at det videre arbejde med regeringens retsreform udsættes til senere på foråret.

Strejken begyndte mandag formiddag og fik store dele af det israelske samfund til at gå i stå.

Selv de ansatte i landets sundhedsvæsen nedlagde arbejdet.

Til gengæld strømmede tusindvis ud på gaderne landet over for at protestere mod regeringen og retsreformen.

Først ved næste parlamentariske samling i Knesset, skal medlemmerne stemme om reformen. Det sker i april eller maj.

Reformen øger blandt andet parlamentets indflydelse på, hvilke dommere der skal arbejde i retssystemet. Desuden giver den parlamentet mulighed for at ændre domme, der er afsagt i højesteretten.

