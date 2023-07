Generationsskifte på vej i Cambodja efter 38 år med samme leder

Indbyggerne i Cambodja går søndag til parlamentsvalg. Men der er ikke lagt op til de store politiske overraskelser i det sydøstasiatiske land.

Således ventes den siddende premierminister, Hun Sen, at vinde valget med sit parti, Combodjansk Folkeparti.

Det er forventningen, at partiet indtager samtlige 125 pladser i Underhuset i den cambodjanske parlament, skriver nyhedsbureauet AFP.

Hun Sen har siddet på magten i ikke mindre end 38 år. Selv om der udsigt til, at han og hans parti beholder magten, tyder alt på, at han inden længe vil træde tilbage og give premierministerposten videre.

Der er således optræk til et generationsskifte, og hans ældste søn, Hun Manet, er kørt i stilling til posten som Cambodjas næste politiske leder, skriver nyhedsbureauet Reuters.

For at Hun Manet kan blive premierminister, skal han være medlem af parlamentet. Og det er han ikke endnu. Derfor er han opstillet ved parlamentsvalget, og det er forventningen, at han kommer ind.

Foruden Cambodjansk Folkeparti stiller 17 partier op ved valget. Ingen af de øvrige partier blev stemt ind ved det seneste parlamentsvalg i 2018.

/ritzau/