Genopdagede portrætter malet af Rembrandt er solgt for millionbeløb

To genopdagede portrætter, som er malet af den afdøde hollandske kunstner Rembrandt, er torsdag blevet solgt på en auktion hos auktionshuset Christie's i London.

Det oplyser auktionshuset selv på sin hjemmeside.

Portrætterne var en del af Christie's halvårlige "Old Masters"-salg, hvor der kunne købes værker fra berømte kunstnere.

Rembrandts to portrætter blev solgt for lidt over 11,2 millioner britiske pund. Det svarer til cirka 97,5 millioner kroner.

Christie's havde ellers estimeret, at de ville blive solgt for mellem fem og otte millioner britiske pund - svarende til mellem 43,5 og 69,7 millioner kroner.

Ifølge auktionshuset stammer portrætterne fra 1635.

Det ene viser blikkenslageren Jan Willemsz, mens det andet viser hans kone, Jaapgen Carels. De var i familie med Rembrandt.

Portrætterne blev for første gang solgt på en auktion i 1824. I næsten 200 år har de været i besiddelse af den samme familie gennem flere generationer. Det skriver Christie's på sin hjemmeside.

- De (portrætterne, red.) har siddet stille og er blevet nydt af ejerens familie gennem to århundreder, siger Henry Pettifer ifølge nyhedsbureauet AFP. Han er international næstformand for "Old Masters"-malerierne hos Christie's.

/ritzau/