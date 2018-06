Genrejst opposition udfordrer Erdogans greb om magten

Tyrkiets præsident vil konsolidere sin magt ved søndagens valg, men modkandidat har vind i sejlene.

Søndagens parlamentsvalg i Tyrkiet bliver en af de største udfordringer for den siddende præsident, Recep Tayyip Erdogan, og hans parti, AKP, der har siddet på magten i 15 år.

Tyrkerne skal ud over en ny nationalforsamling vælge en præsident, der får langt flere magtbeføjelser end tidligere.

Det står klart, efter at tyrkerne ved en folkeafstemning i 2017 med et lille flertal bakkede op om Erdogans forslag om at tildele præsidenten mere magt.

Kritikere mener dog, at tiltaget risikerer at undergrave demokratiet i Nato-landet og blive starten på et enmandsstyre.

Erdogan har selv valgt at fremrykke valget, der ellers var planlagt til november 2019.

Han argumenterer for, at de nye magtbeføjelser vil gøre præsidenten i stand til at tackle Tyrkiets store økonomiske problemer. Den tyrkiske lira har således mistet 20 procent af sin værdi sammenholdt med dollaren alene i 2018.

Derudover vil en mere magtfuld præsident gøre det lettere at håndtere kurdiske oprørere i det sydvestlige Tyrkiet og i nabolandene Irak og Syrien, mener præsidenten.

Erdogan kan dog forvente hård modstand ved søndagens valg.

Således har oppositionens kandidat fra det sekulære parti CHP, Muharrem Ince, fået kraftig medvind under valgkampen.

Mindst en million mennesker var mødt op til et vælgermøde i Istanbul lørdag, hvor Ince lovede at bekæmpe regeringens autoritære tilbøjeligheder.

- Hvis Erdogan vinder, så vil jeres telefoner stadig blive aflyttet. Frygten vil fortsætte med at dominere. Hvis Ince vinder, så vil domstolene blive uafhængige, sagde Ince fra talerstolen.

Valgstederne åbner søndag morgen klokken otte i Tyrkiet og lukker igen klokken fem om eftermiddagen. Næsten 60 millioner tyrkere er stemmeberettigede.

Meningsmålinger viser, at Erdogan har for lille opbakning til at vinde valget i første runde.

Han forventes dog at vinde anden runde den 8. juli, mens hans parti, AKP, risikerer at miste sit flertal i parlamentet.

/ritzau/Reuters