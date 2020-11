Genvalg til Alaska-senator bringer republikanere nærmere flertal

Med genvalg til senator i Alaska har Republikanerne nu 50 af 100 pladser i Senatet. Georgia bliver afgørende.

Præsident Donald Trumps Republikanske Parti har sikret sig endnu en plads i USA's Senat.

Dermed er partiet kun én plads fra at sikre sig et flertal i Kongressens øverste kammer.

Det står klart, efter at senator Dan Sullivan ifølge CNN og NBC er blevet genvalgt i Alaska. Også nyhedsbureauet AP har erklæret ham genvalgt i delstaten.

Republikanerne er dermed sikret 50 pladser og Demokraterne 48 i det amerikanske senat.

De to sidste pladser i Senatet fordeles ved en anden valgrunde i delstaten Georgia den 5. januar, som dermed bliver afgørende for, om Republikanerne kan bevare flertallet.

I det nuværende Senat sidder partiet på 53 pladser.

Men vælgerne i Georgia kan afgøre, hvor meget af sin politik, den kommende præsident, Joe Biden, kan få gennemført.

Hvis Republikanerne vinder et eller begge mandater i Georgia, kan de gøre det sværere for Biden.

Men hvis Demokraterne kan vinde begge pladser, har begge partier 50 pladser i Senatet.

Ved afstemninger, der ender uafgjort, får Demokraternes kommende vicepræsident, Kamala Harris, den afgørende stemme.

Det ene opgør i Georgia står mellem den nuværende senator, republikaneren David Perdue, og hans demokratiske udfordrer, Jon Ossoff.

Ved det andet valg udfordres den siddende republikanske senator, Kelly Loeffler, af demokraten Raphael Warnock.

Den foreløbige optælling i Alaska viser også, at Trump som ventet har fået et flertal af stemmerne ved præsidentvalget. Der var tre valgmænd på spil her.

Med tre fjerdedele af stemmerne talt op har Trump onsdag aften dansk tid fået knap 57 procent af stemmerne, mens Joe Biden har 39 procent.

Det ændrer dog ikke ved, at Biden ifølge flere prognoser har sikret sig mindst 279 valgmænd fra nogle af USA's øvrige stater. Trump har foreløbig sikret sig 217 valgmænd.

Der skal 270 valgmænd til for at vinde præsidentvalget.

/ritzau/AFP