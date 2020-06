George Floyd døde med verden som vidne

George Floyd døde ved en brutal anholdelse i Minneapolis. Siden har tusinder protesteret på gaden. I dag begraves han.

- Jeg kan ikke få luft, var blandt de sidste ord fra den 46-årige sorte mand George Floyd.

Han lå på jorden under en anholdelse i Minneapolis i den amerikanske delstat, Minnesota, den 25. maj.

Floyd blev anholdt efter at være beskyldt for at have betalt med en falsk dollarseddel.

Der sad tre politibetjente på ham. Én af dem havde sit knæ på hans hals, selv om Floyd blev ved med at sige, at han ikke kunne trække vejret.

Betjenten med knæet blev siddende.

Det ved vi, for det blev optaget på video. En sekvens på næsten ni minutter.

Senere blev Floyd erklæret død på et hospital.

New York Times skriver, at obduktionen påviste narko i hans blod. Han havde hjerteproblemer. Ifølge CNN havde han også coronavirus.

Da videoen spredte sig, udløste det demonstrationer og optøjer mod politivold mod sorte i mange byer i USA. Demonstrationerne har bredt sig til andre lande, og George Floyd er blevet verdensberømt efter sin død.

Han var ifølge avisen USA Today far til fem - den yngste en datter på seks.

George Floyd blev født i North Carolina den 14. oktober 1973, men voksede op i Houston, Texas.

Han blev en ung mand på næsten to meter, og han brugte mange kræfter på amerikansk fodbold for sin skole Jack Yates' High School i Houston.

Han blev kaldt "Gentle Giant", den "milde kæmpe".

Floyd levede ikke altid op til kælenavnet.

I 2009 blev han dømt fem års fængsel for at have begået væbnet røveri.

Hans ven Christopher Harris opfordrede ham til at flytte til Minneapolis, når han kom ud af fængslet.

Så kunne han starte på en frisk og få en ny tilværelse, skriver The Guardian.

I Minneapolis fik han et job som sikkerhedsvagt i en butik.

Senere blev han vagt på en restaurant, ligesom han arbejdede som vagt på natklubben El Nuevo Rodeo Club i 2019.

Politibetjenten Derek Chauvin, der sad med knæet på Floyds hals, arbejdede ifølge natklubejeren også på klubben som sikkerhedsvagt, når han ikke havde politivagter.

Maya Santamaria, ejer af natklubben, siger ifølge Forbes, at hun ikke ved, om de to nogensinde mødte hinanden på jobbet.

Tirsdag bliver George Floyd begravet. Bisættelsen finder sted ved kirken The Fountain of Praise i Houston, Texas. Den begyndte klokken 18.00 dansk tid.

Fremmødt er blandt andre den 65-årige borgerrettighedsforkæmper Al Sharpton.

Bokselegenden Floyd Mayweather dækker alle udgifter ved begravelsen.

/ritzau/