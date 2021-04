George Floyd-retssagen bliver afgjort tirsdag aften

Juryen i sagen om George Floyds død er nået frem til en afgørelse. Resultatet afsløres tirsdag aften.

De 12 jurymedlemmer, der har taget stilling til retssagen om George Floyds død, er nået frem til en afgørelse.

Det oplyser retten i Minneapolis tirsdag aften dansk tid. Resultatet vil blive afsløret tirsdag aften mellem 22.30 og 23.00 dansk tid.

Den tidligere politibetjent Derek Chauvin er tiltalt for tre forskellige grader af drab, efter at han under en anholdelse i maj sidste år havde sit knæ placeret på George Floyds hals i omkring ni minutter.

Eksbetjenten Chauvin er hvid, mens George Floyd var sort.

Floyds død førte til store protester i USA under navnet "Black Lives Matter". Bevægelsen kæmper mod politivold og racemæssig ulighed.

En video, hvor Chauvin kan ses knæle på Floyds hals, vakte stor opsigt og har også været et gennemgående tema i retssagen.

