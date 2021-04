Dommen i George Floyd-sag kan blive et vendepunkt

Den historiske dom mod den tidligere politibetjent Derek Chauvin for drabet på George Floyd tænder et håb om, at USA kan genopstå som et lidt bedre og lidt mere lige samfund

”Tro jeres øjne. I så det, som I så.”

Sådan sagde Steve Schleicher, anklager i sagen mod den tidligere politibetjent Derek Chauvin for drabet på den 46-årige afroamerikaner George Floyd i Minneapolis i maj i fjor, til juryen under sine afsluttende argumenter mandag. Hans bemærkning var en henvisning til den nu berygtede mobiltelefonoptagelse, som viser Chauvin holde sit knæ mod den hjælpeløse Floyds hals i over ni minutter.

Sent tirsdag aften dansk tid nåede juryen efter blot 10 timers overvejelser frem til sin afgørelse i sagen: Derek Chauvin er skyldig i både uagtsomt manddrab og de to andre mildere anklager imod ham. Dommeren i sagen vil om otte uger udmåle straffen, som kan blive op til 40 års fængsel. Den 45-årige Chauvin, der under retssagen havde været på fri fod mod kaution, blev umiddelbart efter dommen lagt i håndjern og overført til fængsel.

Det var ikke kun juryens 12 medlemmer, der besluttede sig for at tro deres øjne. Takket være rædselsvækkende videoer optaget af tilfældige forbipasserende bevidnede hele USA – og hele verden – George Floyd gispe efter vejret under Derek Chauvins knæ og desperat kalde på sin afdøde mor, inden han mistede bevidstheden. Floyds død kom i slipstrømmen på flere andre politidrab på ubevæbnede afroamerikanere og fik en krudttønde til at eksplodere i USA. Millioner af amerikanere, sorte såvel som hvide, gik på gaden i protest i ugerne og månederne efter de fatale øjeblikke på et fortov i Minneapolis for knap et år siden. Demonstrationerne banede vejen for det, som amerikanske historikere betegner som det største opgør med racediskrimination i USA siden borgerrettighedskampen i 1960'erne.

Men det er sjældent, at politifolk tiltales og dømmes for drab på afroamerikanere. Ifølge en undersøgelse fra Bowling Green State University i Ohio blev 104 betjente mellem 2005 og 2019 anholdt og tiltalt for at have begået mord eller manddrab i embeds medfør, men kun 35 blev dømt. Cirka 1000 mennesker bliver hvert år dræbt af amerikanske politibetjente, og selvom afroamerikanere kun udgør 13 procent af befolkningen som helhed, tæller de ifølge databasen Mapping Police Violence (kortlægning af politivold) 25 procent af ofrene.

Dommen mod Derek Chauvin er historisk og uden fortilfælde. Det var den vigtigste sag om politibrutalitet siden gennembankningen af den afroamerikanske bilist Rodney King i Los Angeles i 1991. Og den vil for mange amerikanere føles forløsende og bekræfte deres tro på ikke alene retsvæsenet, men også på selve deres nation. Som flere kommentatorer sagde under retssagen, var det hele USA, som sad på anklagebænken. Retssagen var en trykmåler for muligheden for forandring i et land, hvor racisme er et dagligt vilkår for ikke-hvide, og hvor politibetjente sjældent staffes for at bruge dødelig magt. En frifindelse af Chauvin ville have bekræftet billedet af et USA, hvor forskellige love gælder for sorte og hvide. Domfældelsen tænder nu et håb om, at USA kan genopstå som et lidt bedre og lidt mere lige samfund.

”Retfærdighed for det sorte Amerika er retfærdighed for hele Amerika,” sagde borgerrettighedssagfører Ben Crump, der repræsenterer Floyds familie, efter afgørelsen.

Retssagen var også usædvanlig, fordi den syntes at repræsentere et brud i amerikansk politis selvforståelse. Derek Chauvins sagfører, Eric Nelson, argumenterede for, at den anklagede ”gjorde præcis det, som han var blevet trænet til i sin 19 år lange politikarriere”. Men flere førende politifolk gik på vidneskranken for at fordømme Chauvins handlinger. Blandt dem var politichefen i Minneapolis, Medaria Arradondo, der helt usædvanligt tog afstand fra en af sine egne og slog fast, at Chauvin havde krænket sit embedsløfte om at ”tjene og beskytte” offentligheden. Arradondo og de øvrige politividner var ifølge flere amerikanske medier med til at nedbryde den såkaldte ”blå mur af tavshed”, der refererer til politiets uformelle interne tavshedskodeks.

Retssagen og dommen giver et indblik i USA's politiske sindsstemning lige nu. George Floyds død og de efterfølgende demonstrationer fandt sted under præsident Donald Trump, der i stedet for at favne rollen som kriseleder gjorde sig selv til en aktiv del af konflikten. Landets nye præsident, Joe Biden, har lovet at ”hele nationens racemæssige sår” og stå i spidsen for opgøret med politivold. Efter juryens dom kaldte Biden den for ”et gigantisk skridt fremad for retfærdighed i Amerika”:

”Ingen skal stå over loven, og dagens dom sender det budskab. Men det er ikke nok. Det kan ikke standse her. For at opnå ægte forandring og reform kan vi og skal vi gøre mere for at nedbringe sandsynligheden for, at tragedier som denne nogensinde vil finde sted igen,” sagde Biden, der samtidig opfordrede Senatet til at vedtage en politireform opkaldt efter Floyd.

Dommen mod Derek Chauvin fjerner ikke med et slag USA's problemer med racisme og politivold. George Floyds død har ansporet lokale politiafdelinger og bystyrer til at skride til handling for at gøre op med racistiske praksisser og til at vedtage reformer, der gør spillereglerne mere lige for sorte og hvide. Men den opbakning, som republikanske politikere og vælgere i første omgang udviste over for en politireform, har vist sig kortvarig. USA er i konstant bevægelse mellem to poler. Som den afroamerikanske historieprofessor James Lance Taylor sagde til Kristeligt Dagblad for nylig, så viser den voldelige opstand i Washington den 6. januar, at der er en anden amerikansk bevægelse, der trækker i den modsatte retning.

”Vi står ved en afgrund, og vi ved endnu ikke, hvilken retning USA vil vælge,” sagde James Lance Taylor.