George Floyds drabsmand får afslag på ønske om ny retssag

Den tidligere politibetjent Derek Chauvin har mandag ved en domstol i Minnesota fået afslag på sin anmodning om at få en ny retssag i sagen om drab på den sorte amerikaner George Floyd.

Det skriver Reuters.

Chauvin blev i april 2021 kendt skyldig i drabet på George Floyd, der døde under en anholdelse i maj 2020.

Hændelsen blev filmet på video og gik verden rundt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men to uger efter, at dommen var faldet, argumenterede Chauvins advokat for, at retssagen burde gå om.

Begrundelsen var, at både anklagemyndighed og nævninger angiveligt havde begået forseelser, at der var retlige fejl under sagen, og at dommen var i strid med loven.

Advokaten sagde på det tidspunkt, at retssagen burde være flyttet uden for Minneapolis. Her havde Floyds død resulteret i måneder med massive protester og en storm af medieopmærksomhed.

Den offentlige bevågenhed, som sagen har haft i byen, kunne have påvirket eksperter og nævninger, mente advokaten.

Anklager Neal Katyal mente derimod, at Derek Chauvin fik "en af de mest transparente og grundige retssager i landets historie".

- Selv hvis Chauvin kan finde nogle små fejl, er de harmløse. Beviserne på Chauvins skyld blev indfanget på video, så hele verden kunne se dem.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den daværende politibetjent blev tiltalt for drab, efter at han i maj 2020 placerede sit knæ på Floyds hals i over ni minutter under en anholdelse.

Politiet forsøgte at anholde den sorte amerikaner, fordi en butiksansat havde anmeldt ham for at betale med en falsk 20-dollarseddel.

Under anholdelsen sagde 46-årige Floyd adskillige gange, at han ikke kunne trække vejret. Kort efter mistede han bevidstheden.

Ud over dommen for drab blev Derek Chauvin senere idømt 20 år og fem måneders fængsel for at have overtrådt Floyds rettigheder.

/ritzau/