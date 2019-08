* Et nævningeting i Melbourne fandt den 11. december 2018 kardinal George Pell skyldig i fem anklagepunkter, der handlede om, at han havde forgrebet sig seksuelt på to kordrenge i 1996 og 1997.

* Overgrebene skete, efter at han havde taget de to drenge på fersk gerning, da de drak altervin.

* Pell har hele tiden erklæret sig uskyldig.

* Onsdag udtalte han i en erklæring, at " han naturligvis er skuffet" over udfaldet af appelsagen.

Kilde: The Guardian.

/ritzau/