Georgia erklærer undtagelsestilstand forud for orkanen Dorian

Dorian ventes at være en kategori 4-orkan, når den mandag rammer USA's fastland. Florida og Georgia gør klar.

Den amerikanske delstat Georgia har torsdag erklæret undtagelsestilstand i 12 amter forud for orkanen Dorians ankomst.

Det sker på ordre fra guvernør Brian Kemp.

Stormsystemet har ifølge guvernøren "potentiale til at få katastrofale følger for borgerne" i hele den sydøstlige kystregion i USA.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ordren fra Brian Kemp kommer, tre dage før at Dorian ventes at nå USA's fastland mandag.

USA's Nationale Orkancenter (NHC) vurderer, at Dorian mandag vil opnå status som en kategori 4-orkan. Det er det næsthøjeste niveau.

Allerede onsdag erklærede Floridas guvernør, Ron DeSantis, undtagelsestilstand i delstaten.

Undtagelsestilstanden gælder amter, der ligger i orkanens forventede bane hen over Florida.

Dorian bevægede sig onsdag hen over en række øer i Det Caribiske Hav. Her tog den til i styrke og blev opgraderet til en orkan.

- Det er vigtigt for folk på Floridas østkyst at holde nøje øje med stormen. Alle i Florida bør have forsyninger til syv dage inklusive mad, vand og medicin. De bør have en plan i tilfælde af en katastrofe, oplyste Ron DeSantis onsdag ifølge ABC News.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, skulle have været i Polen i weekenden, men han har valgt at blive hjemme på grund af orkanen.

Dorian ventes at ramme Floridas østkyst mandag morgen med voldsomme regnmængder og vindhastigheder på over 200 kilometer i timen.

Donald Trump vil blive i USA, fordi han vil være sikker på, at alle regeringens ressourcer er fokuseret på orkanen.

Derfor sender Trump i stedet sin vicepræsident, Mike Pence, til Polen.

- Orkanen ser ud til at kunne blive en meget, meget stor en. Mike tager afsted, siger Donald Trump torsdag ifølge Bloomberg News.

Florida ventes at blive en vigtig svingstat ved præsidentvalget i 2020, hvor Donald Trump skal forsøge at genvinde magten.

Han er tidligere blevet kritiseret for sin ageren under orkanen Maria, der i 2017 ramte Puerto Rico og kostede 3000 menneskeliv.

/ritzau/