Georgia forbyder civile anholdelser efter drab på sort mand

En meget omtalt drabssag, hvor hvide mænd jagtede og skød en sort løber, har ført til lovændring i delstat.

Georgia har mandag gjort det forbudt at foretage civile anholdelser i den amerikanske delstat.

Lovændringen er forårsaget af et skuddrab på en sort amerikaner ved navn Ahmaud Arbery. Han blev skudt under en løbetur i februar sidste år af en gruppe hvide mænd, der har forklaret, at de troede, han var en indbrudstyv.

- Arbery blev offer for en voldelig form for selvtægt, der ikke hører hjemme i vores land eller i vores delstat, sagde Georgias guvernør, Brian Kemp, da han underskrev beslutningen om at trække retten til at foretage civile anholdelser tilbage.

Efter reformen har borgerne i Georgia ikke længere lov til at forsøge at tilbageholde nogen, som de mistænker for at have begået en lovovertrædelse, mens de venter på politiet.

- I dag (mandag, red.) erstatter vi denne lov fra borgerkrigens tid, der var lige til at misbruge, med sprog, som balancerer retten til at beskytte sig selv og sin ejendom med vores fælles ansvar for gøre op med ulighed, lød det videre fra den republikanske guvernør.

Ahmaud Arbery blev skudt, da han var ude for at løbe en tur i et boligkvarter i byen Brunswick.

Det skete, efter at tre hvide mænd havde jagtet ham ned ad gaden i deres biler, inden at en af dem skød den unge amerikaner.

En anklager i sagen konkluderede indledningsvist, at gruppen var lovligt bevæbnede, og at de havde ret til at jagte Arbery på grund af delstatens vedtægt om civile anholdelser.

Derfor blev ingen anholdt i sagen i over to måneder. Først da en video af hændelsen gik viralt i maj, blev der indledt en reel efterforskning.

En 65-årig mand og hans 35-årige søn samt en 51-årig mand, der filmede episoden, er siden blevet tiltalt for drab.

Retssagen mod dem begynder efter planen 18. oktober. De er også tiltalt for flere hadforbrydelser og for forsøg på kidnapning.

Ahmaud Arberys død var sammen med drabet på den sorte amerikaner George Floyd med til at kickstarte de enorme Black Lives Matter-protester, der sidste år skyllede ind over USA.

/ritzau/AFP