Georgia-indsat får dødelig sprøjte for drab på vagt i 1996

I 1996 tilbød en fængselsvagt to mænd et lift. Kort tid efter var han død. Nu er gerningsmanden henrettet.

Myndighederne i den amerikanske delstat Georgia har henrettet en mand, der for 22 år siden dræbte en fængselsvagt.

40-årige Robert Earl Butts Jr. blev erklæret død fredag klokken 21.58 efter at have fået en sprøjte med pentobarbital.

Han holdt øjnene lukket under hele processen, og da han blev spurgt, om han havde nogle sidste ord, svarede han:

- Ja, jeg har drukket koffein hele dagen.

Butts var dømt for drabet på fængselsbetjenten Donovan Corey Parks i marts 1996 sammen med 41-årige Marion Wilson Jr.

Donovan Corey Parks, der havde fri fra job på den skæbnesvangre dag, tilbød de to mænd et lift uden for en Walmart-butik i Milledgeville den 28. marts 1996.

Kort tid efter beordrede mændene Park ud af bilen, hvorpå de skød og dræbte ham.

/ritzau/AP