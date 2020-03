Georgia udskyder primærvalg af bekymring for coronavirus

Fredag udskyd den amerikanske delstat Louisiana sit primærvalg, og nu følger endnu en sydstat efter.

Den amerikanske delstat Georgia udskyder sit primærvalg, der skulle havde fundet sted 24. marts, til midten af maj. Udskydelsen skyldes bekymring for coronavirus i sydstaten.

Det skriver nyhedsbureauet AP i et tweet.

Georgia er den anden delstat til at flytte datoen for et primærvalg. Fredag oplyste indenrigsministeren i Louisiana, Kyle Ardoin, at primærvalget planlagt til af finde sted 4. april vil blive rykket.

- Loven giver mulighed for, at der kan tages ekstraordinære skridt, når vi står over for katastrofer, sagde Ardoin på en pressekonference.

Primærvalget i Louisiana, der også ligger i sydlige USA, skal i stedet afholdes den 20. juni.

/ritzau/