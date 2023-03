Georgien dropper lovforslag efter voldelige protester

Georgiens regeringsparti oplyser, at kontroversielt lovforslag droppes efter to nætter med voldelige protester i hovedstaden Tbilisi.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I en udtalelse lyder det fra regeringspartiet, at det "ubetinget trækker lovforslaget, som vi støttede, tilbage uden nogen forbehold".

Forslaget er blevet kritiseret for at minde om en lignende russisk lov, der bruges til at slå ned på folk, der er politisk uenige med regeringen.

I udtalelsen bliver der henvist til at reducere "konfrontation" i samfundet.

Demonstrationerne startede tirsdag, da lovgiverne i Georgien godkendte et første udkast til en lov, der pålægger organisationer, der modtager mere end 20 procent i støtte fra udlandet, at registrere sig som "udenlandske agenter".

Gør de ikke det, kan de stå over for betydelige bøder.

Ifølge den britiske avis The Guardian har tusindvis af mennesker protesteret mod loven, der kan gøre det sværere for Georgien at opfylde ønsket om at blive en del af EU.

EU afslog sidste år Georgiens forsøg på at opnå status som kandidatland. Landet fik at vide, at det skulle sætte fart på forandringer indenfor eksempelvis retssikkerhed.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, har udtrykt sin støtte til demonstranterne i Georgien.

Onsdag blev demonstranterne mødt af hundredvis af betjente, som brugte vandkanoner og tåregas.

Også tirsdag var der demonstrationer mod den nye lov i hovedstaden. Ved tirsdagens demonstrationer var der meldinger om, at demonstranterne kastede med benzinbomber og sten.

Det var der ingen meldinger om onsdag, men en politibil blev væltet.

