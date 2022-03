Georgien følger Ukraine og søger om EU-medlemskab

Lidt over en uge efter Ruslands invasion af Ukraine har to lande - Ukraine og Georgien - nu begge søgt om medlemskab af EU.

Senest har Georgien torsdag afleveret en formel ansøgning.

Det meddeler landets premierminister, Irakli Garibasjvili, torsdag.

- Vi ansøger i dag om EU-medlemskab. Georgien er et europæisk land og yder et fortsat bidrag til Europas beskyttelse og udvikling, siger han.

Georgiens regeringsparti har været under hårdt pres fra oppositionen om at følge den ukrainske præsident Volodimir Zelenskijs ansøgning til EU.

Ukraines ansøgning blev formelt afleveret mandag. Ansøgningen blev umiddelbart mødt positivt af EU's parlamentsmedlemmer.

Derfor anser Georgien den igangværende situation som en oplagt mulighed til at blive en del af EU og styrke båndet til Vesten.

Ruslands invasion af Ukraine har fået vestlige lande til at frygte, at russerne potentielt kan udse sig nabolande som Georgien og Moldova som mulige mål.

Målet om EU-medlemskab er en del af den georgiske forfatning.

Selv om EU virkede lydhør, da Ukraine mandag afleverede sin ansøgning, så er der stadig lang vej til et medlemskab.

Sådan lød det også fra EU-præsident Charles Michel.

- Det bliver svært. Vi ved, at der er mange forskellige synspunkter i Europa (i forhold til udvidelse, red.), sagde Michel ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Fra EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, lød det:

- I dag er EU og Ukraine allerede tættere end nogensinde. Der er stadig en lang vej forude. Vi skal have afsluttet den her krig. Og vi skal tale om de næste skridt.

- Men jeg er sikker: Ingen her i dette rum kan betvivle, at et folk, som står så modigt op for vores europæiske værdier, hører til i vores europæiske familie.

Georgien grænser op til den østlige del af Sortehavet.

Mod syd ligger Tyrkiet, mens Rusland ligger mod Nord. Georgien grænser desuden op til Aserbajdsjan og Armenien.

Der er knap fire millioner indbyggere i Georgien.

