Georgiens præsident nedlægger veto mod omstridt lov

Georgiens præsident, Salome Zourabichvili, nedlægger som ventet veto mod en lov om udenlandsk indflydelse.

Det siger hun lørdag i en meddelelse bragt på tv. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- I dag har jeg nedlagt veto mod loven, der i sin kerne er russisk og går imod vores forfatning, siger præsidenten.

Loven om udenlandsk indflydelse blev denne uge stemt igennem i parlamentet i EU-kandidatlandet.

Den har ført til politisk krise og omfattende protester i Georgien, som har fået kritik fra EU og en række vestlige lande.

Effekten af lørdagens veto kan dog blive kortvarig.

Præsidentens veto kan nemlig tilsidesættes ved en ny afstemning i parlamentet, som er under regeringspartiets kontrol.

Loven betyder, at organisationer, som modtager mere end 20 procent af deres finansiering fra udlandet, skal registreres som organisationer, der "forfølger en udenlandsk magts interesser".

Den har fået kritik for at være inspireret af Rusland, hvor en lignende lov er blevet brugt til at slå hårdt ned på politiske modstandere.

Præsidenten Zourabichvili blev i 2018 valgt med regeringspartiet Georgiens Drøms opbakning.

Efter at hun blev valgt, har hun brudt forbindelserne til partiet og beskyldt det for at være prorussisk og ikke tilstrækkeligt interesseret i at komme ind i EU.

De seneste måneders demonstrationer er nogle af de største i landet, siden Georgien blev uafhængigt fra Sovjetunionen i 1991.

Georgiens Drøm har fastholdt, at det har et mål om at blive en del af både EU og militæralliancen Nato. Partiet har dog i stigende grad langet ud efter Vesten den seneste tid.

Georgien fik status som EU-kandidatland i december.

EU har den seneste tid advaret kraftigt om, at loven kan være et tilbageslag for Georgiens forsøg på at blive en del af samarbejdet.

Også Danmark har kritiseret loven. Da den blev vedtaget tirsdag, udtalte udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) via Udenrigsministeriet på det sociale medie X:

- Den georgiske "lov om udenlandske agenter" strider med europæiske værdier. Alligevel er den nu vedtaget i strid med anbefalinger fra Georgiens sande partnere. Vi støtter folkets ønske om demokrati og appellerer indtrængende til, at regeringen trækker loven tilbage.

