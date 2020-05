Gerningsmænd angriber hospital med fødselsklinik i Kabul

Væbnede gerningsmænd, der angiveligt var forklædt i uniformer, har tirsdag stormet et hospital i Kabul.

Tre væbnede gerningsmænd har tirsdag angrebet et hospital i den vestlige del af Afghanistans hovedstad, Kabul.

Det oplyser unavngivne embedsmænd fra Afghanistans indenrigsministerium ifølge flere nyhedsbureauer - herunder dpa og Reuters.

Den globale hjælpeorganisation Læger uden Grænser har en fødselsklinik på det angrebne hospital.

- Vi er bekendte med angrebet mod det sygehus, vi støtter. Afghanske sikkerhedsstyrker er i området. Vores prioritet er nu vores patienter og ansattes sikkerhed, skriver Karine Nordstrand, der står i spidsen for Læger uden Grænser i Norge, i en mail til det norske nyhedsbureau NTB.

De præcise detaljer om angrebet samt mulige dræbte og sårede er tirsdag formiddag dansk tid ikke officielt bekræftet.

Reuters skriver dog, at embedsfolk siger, at mindst otte civile er blevet dræbt i angrebet. Fra dpa lyder det, at mindst fire civile blevet dræbt i angrebet, mens fem andre er blevet såret.

Begge nyhedsbureauer skriver, at de tre gerningsmænd var forklædt i uniformer. Ifølge dpa var der tale om militæruniformer, mens Reuters skriver, at de tre var iført politiuniformer.

Både skud og eksplosioner kunne høres på hospitalet, hvor der er plads til omkring 100 patienter. Det siger en sikkerhedsansat til dpa.

Motivet bag angrebet kendes endnu ikke, og ingen gruppe har taget skylden.

/ritzau/