Gerningsmænd dræber flere personer nær Frihedsgudinden

Skyderiet skete tirsdag eftermiddag i et boligområde i New Jersey. To gerningsmænd skulle være døde.

Seks personer, herunder en politibetjent, er tirsdag eftermiddag lokal tid blevet dræbt i et skyderi i New Jersey i USA.

De skriver flere amerikanske medier.

Skyderiet skete i et boligområde tæt på Frihedsgudinden. De to gerningsmænd er angiveligt blandt de dræbte, oplyser politiet til CBS News.

Skyderiet foregik på to lokationer, en kirkegård og en delikatesseforretning tæt ved Hudson River.

Politibetjenten blev fundet død ved kirkegården, og de fem andre blev fundet ved forretningen.

Det oplyser politikommissær i New Jersey Michael Kelly på et pressemøde tirsdag, skriver CBS News.

Michael Kelly oplyser, at der ikke er nogen tegn på en terrorhandling.

Den dræbte politimand var Joseph Seals, der efterlader sig fem børn.

To andre politibetjente blev også skudt, men slap begge med skader.

/ritzau/