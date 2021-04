Gerningsmand åbner ild i en møbelbutik i Texas og dræber én

En mistænkt, som menes at være ansat i butikken, er anholdt. Masseskyderiet er det seneste blandt mange i USA.

En person er dræbt og flere andre såret i et masseskyderi i den amerikanske delstat Texas torsdag.

Gerningsmanden åbnede ild i forretningen Kent Moore Cabinets i den lille by Bryan torsdag eftermiddag lokal tid.

Den mistænkte menes at være en af møbelvirksomhedens medarbejdere.

Det fortæller politichef Eric Buske.

Den mistænkte er i politiets varetægt.

Texas' guvernør, republikaneren Greg Abbott, udtaler i en erklæring, at "staten vil hjælp på enhver måde, der er brug for, med at retsforfølge den mistænkte".

Guvernøren fortæller videre, at en politibetjent "blev såret, da han anholdt den mistænkte".

Skyderiet er det seneste i en række af masseskyderier i USA i løbet af de seneste tre uger.

/ritzau/Reuters