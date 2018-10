Gerningsmand i Pittsburgh ønskede alle jøder skulle dø

De fleste af de myrdede i amerikansk synagoge var ældre mennesker. Gerningsmand var bevæbnet med tre pistoler.

Alle 11, der blev myrdet i en synagoge i den amerikanske by Pittsburgh i delstaten Pennsylvania, er identificeret, oplyser politiet og anklagemyndigheden på et pressemøde.

Gerningsmanden er af de amerikanske medier identificeret som den 46-årige Robert Bowers.

Bowers havde umiddelbart efter tilbageholdelsen fortalt politifolk, at jøder begår folkedrab, og at han ønskede, at alle jøder skal dø.

Der er ikke noget, som tyder på, at han arbejdede sammen med andre for at udføre sin forbrydelsen lørdag, oplyser anklageren Scott Brady.

- Dette var et angreb på vores naboer og vores venner, og det var et, som vi helt igennem føler, siger han.

De fleste af de dræbte var ældre mennesker. Den ældste var 97.

Skyderiet inde i bygningen stod på i cirka 20 minutter. Gerningsmanden havde medbragt tre Glock-pistoler.

De dræbte blev fundet tre forskellige steder inde i synagogen, der kalder sig Tree of Life.

Bowers blev ramt flere gange af politiets skud. Han er indlagt på et hospital, hvor hans tilstand beskrives som stabil.

Politiet og anklageren behandler i første omgang sagen som en hadforbrydelse, men siger, at grænsen til terror er hårfin.

Fire politifolk blev såret under aktionen, inden Bowers blev overmandet på tredje sal i bygningen. To betjente er fortsat indlagt.

Forbrydelsen, der bredt fordømmes som et antisemitisk angreb, også af præsident Donald Trump, kommer umiddelbart efter, at politiet i Florida har anholdt en mistænkt bombemand.

Den 56-årige mand havde sendt 14 brevbomber til demokratiske politikere, to tidligere præsidenter og kritikere af præsident Trump. Brevpakkerne blev opsnappet, inden de kunne gøre skade.

- Vi vil komme gennem denne den mørkeste dag i Pittsburghs historie ved at arbejde sammen, lyder det fra byens borgmester, Bill Peduto.

Adam Schiff, en fremtrædende demokratisk kongrespolitiker og jøde, siger, at USA skal i gang med et stort arbejde for at bekæmpe et klima af had. Han retter en anklagende finger mod præsident Trump.

- Helt ærligt, så mener jeg, at hele den måde, som præsidenten gebærder sig på, er at splitte os, siger han til CNN.

/ritzau/