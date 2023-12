Gerningsmand i Prag dræbte 13: Politiet leder efter motiv

Den 24-årige mand, der torsdag åbnede ild på Karls universitet i Prag, dræbte 13 personer og tog herefter sit eget liv.

Det oplyser den tjekkiske indenrigsminister, Vit Rakusan, på et pressemøde fredag.

Tidligere er det oplyst, at gerningsmanden, der selv var studerende på universitetet, dræbte 14.

Politiet leder fortsat efter et motiv til forbrydelsen.

Man har gransket gerningsmandens færden på de sociale medier, og politichefen Martin Vondrasek sagde allerede torsdag, at den 24-årige kan være inspireret af "en lignende hændelse, der skete i Rusland".

Det har han ikke uddybet.

Studerende på kunsthistorisk institut måtte flygte i panik, da deres 24-årig medstuderende åbnede ild.

Det er det værste skyderi, som landet har oplevet i mange årtier.

25 blev såret under skyderiet, og heraf var tre udlændinge.

- Vi kender til alle de 14 døde og deres identitet, siger Rakusan.

Politiet oplyser på pressemødet, at selv om der ikke er nogen umiddelbar trussel, så har man forhøjet beredskabet en række steder. Blandt andet ved skoler.

Det gøres af præventive grunde og for at forsikre offentligheden om, at "vi er her".

Ifølge politiet rådede den 24-årige over et "meget stort arsenal af våben og ammunition".

Lillejuleaftensdag er erklæret officiel sørgedag i Tjekkiet.

Ved universitet har borgere siden torsdag aften lagt blomster og tændt lys for de døde.

/ritzau/AFP