Gerningsmand skrev kort før skoleangreb om plan på Facebook

Den bevæbnede mand, som skød og dræbte 19 børn og to lærere i Texas tirsdag, skrev på Facebook om sine planer et kvarters tid før angrebet.

Han gjorde det også klart, at hans angrebsvåben var et AR-15 gevær. Det oplyser guvernøren i Texas, Greg Abbott.

Gerningsmanden, som er blevet identificeret som den 18-årige Salvador Ramos, skrev også, at han ville skyde sin bedstemor, og han fulgte meddelelsen op, da han havde skudt hende.

- Det første Facebook-opslag lød slet og ret: "Jeg vil skyde min bedste". Det efterfølgende opslag hed: "Jeg har skudt min bedste", siger Abbott.

Ramos Han skød ifølge guvernøren sin bedstemor i ansigtet, inden han angreb skolen. Hun overlevede og alarmerede politiet.

I det tredje opslag, som blev skrevet kort før han ankom til skolen, hed det: "Jeg vil skyde en grundskole".

Facebook siger, at Abbotts opslag var "private beskeder sendt til en person. De blev først opdaget efter skudmassakren.

Ramos flygtede fra det hjem, som han delte med sine bedsteforældre i Uvalde og kørte galt med sin bil tæt ved skolen Robb Elementary School i den lille by i det sydlige Texas. Han gik ind i skolen gennem en bagdør med sin halvautomatiske riffel.

Ifølge mediet Mail Online havde gerningsmanden et arbejde på et serveringssted, hvor kvindelige kolleger siger, at han sendte upassende beskeder til dem. De siger, at han var "stille" og "asocial". Skolekammerater har sagt, at Ramos tidligere var blevet mobbet, fordi han var fattigt klædt.

Under angrebet på skolen barrikaderede han sig i et klasseværelse for en fjerdeklasse, hvor han dræbte elever og lærere, før han selv blev ramt af dræbende skud fra en grænsevagt, som hjalp politiet.

17 personer blev såret - ingen af dem livstruende.

Ramos var ifølge Abbott tidligere ustraffet.

Ramos anskaffede sig to rifter og hundredvis af patroner få dage før massakren, rapporterer flere amerikanske medier.

/ritzau/Reuters