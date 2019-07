Gibraltar forlænger tilbageholdelse af iransk olietanker

Tilbageholdt iransk tankskib skal blive på britisk jord. Det beslutter Højesteret fredag.

Højesteret i Gibraltar har udstedt en tilladelse til at tilbageholde et iransk tankskib i yderligere 30 dage indtil 15. august.

Olietankeren "Grace 1" blev beslaglagt ud for Gibraltar 4. juli med hjælp fra britiske marinesoldater.

Siden har det været tilbageholdt med mistanke om, at det trodsede EU-sanktioner ved at fragte olie til Syrien. Den påstand har Iran flere gange afvist og forlangt, at skibet bliver frigivet.

Hvis ikke Højesteret havde givet tilladelse til at forlænge tilbageholdelsen, skulle skibet slippes løs fredag.

Gibraltars chefminister, Fabian Picardo, meddelte torsdag, at der havde været konstruktive møder med Iran dagen inden rettens beslutning.

Målet med møderne, der foregik i London, var at adressere den spændte stemning.

- Vi ser frem til at fortsætte det konstruktive og positive arbejde med repræsentanter fra Iran mod at facilitere løsladelsen af Grace 1 i henhold til gældende lovgivning, siger han.

I sidste uge oplyste et britisk tankskib, at iranske skibe havde forsøgt at stoppe det i Den Persiske Golf.

Storbritannien har senere meddelt, at der bliver indsat yderligere to krigsskibe i Golfen de kommende måneder.

Tidligere meddelte USA's præsident, Donald Trump, at et amerikansk krigsskib har ødelagt en iransk drone i Hormuzstrædet mellem Den Persiske Golf og Omanbugten.

Iran har dog meddelt, at landet ikke mangler en drone.

