Gibraltar undgår hårdt brexit i sidste øjeblik

Den fri bevægelighed mellem Gibraltar og Spanien kan fortsætte i det nye år efter sen aftale.

Spanien har indgået en foreløbig aftale med Storbritannien om Gibraltars status efter brexit.

Det oplyser Spaniens udenrigsminister Arancha González Laya torsdag.

Gibraltar er et britisk oversøisk territorium, som ligger på sydkysten af Den Iberiske Halvø. Som en del af aftalen forbliver Gibraltar en del af EU-aftaler som Schengen-området.

Den grænseløse Schengen-zone dækker de fleste af EU-landene samt Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein.

Den spanske udenrigsminister siger, at den spanske regering var bekymret for, at Gibraltar ville ende som et punkt uden aftale, når den britiske overgangsperiode med EU udløber ved midnat. Men med aftalen undgår Gibraltar også et hårdt brexit, siger González Laya.

En handelsaftale mellem Storbritannien og EU faldt på plads 24. december. Den er siden godkendt af både EU-chefer og det britiske parlament.

Aftalen omfattede imidlertid ikke Gibraltar. Derfor har Storbritannien og Spanien handlet på livet løs om en aftale for området.

Aftalen indebærer, at Gibraltar og Spanien beholder den fri bevægelig over grænsen.

/ritzau/Reuters