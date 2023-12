Gidsel meldes dræbt under israelsk forsøg på at befri ham

En 25-årig israelsk mand, der var taget som gidsel af den militante palæstinensiske Hamas-bevægelse i Gazastriben, er dræbt.

Det meddeler kibbutzen Beeri, hvor den 25-årige mand blev bortført fra under Hamas' angreb mod Israel 7. oktober.

- Det er i dyb sorg og med knust hjerte, at vi videregiver meddelelsen om drabet på Sahar Baruch, lyder det i en fælles meddelelse fra kibbutzen og en organisation for familier til gidsler og savnede personer.

Den 25-årige blev "bortført fra sit hjem af Hamas-terrorister til Gazastriben og dræbt der".

Ifølge Hamas blev han dræbt under et fejlslagent forsøg fra israelske styrkers side på at befri ham.

Den militante bevægelse udsendte fredag en video, der angiveligt viser den 25-årige. Først ses han i live, og i slutningen af videoen ses et blodigt lig.

Det er ikke muligt at få bekræftet videoens ægthed eller få verificeret nogen af de øvrige meldinger fra uafhængig side.

Fredag meddelte Israels hær, at to soldater var blevet såret i en natlig operation, hvor israelske styrker forsøgte at befri nogle af Hamas' gidsler.

- Flere terrorister, som deltog i bortførelse og tilbageholdelse af gidsler, blev dræbt, meddelte hæren.

Militærets talsmand Daniel Hagari tilføjede, at der ikke blev befriet nogen gidsler under operationen.

Ifølge Hamas lykkedes det bevægelsens militante gren at "forpurre et israelsk forsøg på at befri en israelsk fange". I den forbindelse blev gidslet dræbt, meddelte Hamas fredag aften.

Tidligere i denne uge meddelte Israel, at der stadig befinder sig 138 israelske gidsler i Gazastriben.

I alt blev omkring 240 mennesker tvunget med til Gazastriben under Hamas' angreb 7. oktober. Omkring 1200 andre blev dræbt.

Siden har Israel bombarderet Gazastriben fra luften og indsat styrker på landjorden.

I løbet af de seneste godt to måneder har den israelske offensiv kostet mindst 17.700 palæstinensere livet, lyder den seneste opgørelse fra sundhedsministeriet i Gazastriben, der er kontrolleret af Hamas.

/ritzau/AFP