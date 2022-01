Gidseltagning i synagoge i Texas - specialstyrker til stede

Specialstyrker er til stede ved en synagoge i Texas, hvor en mand menes at have taget gidsler.

Myndigheder forhandler med en mand, som angiveligt har taget mennesker som gidsler i en synagoge i Colleyville, Texas, under en gudstjeneste.

Det rapporterer det lokale medie Fort Worth Star-Telegram lørdag aften dansk tid.

Ifølge CNN er forbundspolitiet FBI til stede og forhandler med manden.

Mindst fire personer holdes som gidsler, skriver CNN. Heriblandt en rabbiner.

Politiet i Colleyville har oplyst på Twitter, at specialstyrker er til stede ved synagogen. Borgere i området er blevet evakueret, forlyder det.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne ifølge avisen Dallas Morning News.

- Overbetjent i Colleyville-politi Dara Nelson siger, at forhandlere er kommet i kontakt med en i synagogen, som de formoder er den mistænkte, skriver avisen.

Manden kunne på et tidspunkt høres have en telefonsamtale under en livestreaming på Facebook af gudstjenesten.

Før livestreamet sluttede, kunne manden høres tale højlydt om religion og hans søster, melder Fort Worth Star-Telegram.

Manden skal ifølge avisen flere gange have sagt, at han ikke ønsker at gøre skade på nogen, og at han tror, at han er ved at dø.

63-årige Barry Klompus er medlem af synagogen. Han siger, at han hurtigt tændte for livestreamet, da han af et andet medlem blev alarmeret om situationen. Han fulgte med, indtil det blev slukket.

- Det var forfærdeligt at lytte til og se. Og det er meget værre ikke at vide, hvad der sker, siger han.

Af hvad Klompus har hørt på streamet, er hans indtryk, at gidseltageren vil tale med sin søster.

/ritzau/Reuters