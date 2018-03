Gift er igen brugt mod tidligere russisk spion

Parallellerne til drabet på Aleksander Litvinenko i 2006 dominerer, efter at en anden tidligere russisk spion, den 66-årige Sergej Skripal og hans datter er blevet forgiftet i britiske Salisbury

Tidligere russisk spion bliver forgiftet på britisk restaurant.

Sådan kunne overskriften til denne artikel have lydt, efter at den 66-årige Sergej Skripal og hans 33-årige datter Julia blev fundet mere eller mindre livløse på en bænk i domkirkebyen Salisbury, efter de havde spist på en italiensk restaurant i søndags.

Men det var også overskriften, efter at en anden tidligere russisk spion, Aleksander Litvinenko, blev forgiftet med det radioaktive stof polonium-210 i 2006 efter at have drukket te med to russere på et hotel i London, og hvor verden fulgte med i hans langsomme og pinefulde død.