Gifteksperter på vej til Storbritannien i spionsag

Storbritanniens udenrigsminister fnyser af russiske antydninger om, at britisk regering stod bag giftangreb.

Eksperter fra Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) kommer mandag til Storbritannien.

Det sker som led i efterforskningen af det formodede giftangreb mod den tidligere russiske spion Sergej Skripal og hans datter i den engelske by Salisbury.

Det oplyser Storbritanniens udenrigsminister, Boris Johnson, ifølge Sky News.

Johnson tilføjer, at britiske myndigheder vil dele prøver af giftstoffet med OPCW. Stoffet skal testes på de bedste internationale laboratorier, skriver Sky News.

Samtidig betegner Johnson det som "satirisk", at Rusland antyder, at den britiske regering stod bag forgiftningen af Skripal.

- Det er ikke et svar fra et land, der betragter sig selv som uskyldigt, siger Johnson søndag.

Tidligere på ugen meddelte udenrigsministerens kontor, at Storbritannien vil sende en prøve af den anvendte nervegift til OPCW i Holland.

Organisationen samarbejder med FN i bestræbelserne på at få flere og flere lande til at efterleve konventionen mod kemiske våben.

Johnson har tidligere sagt til BBC, at nervegiften, der blev anvendt mod Skripal og hans datter Julia, er af typen Novichok. Novichok blev udviklet i det tidligere Sovjetunionen under den kolde krig.

En højtstående russisk diplomat mener derimod, at det er "meget sandsynligt", at nervegiften er udviklet på et vestligt laboratorium.

- Jeg vil ligefrem sætte navn på disse lande: Det er først og fremmest Storbritannien selv og USA, sagde diplomaten, Aleksander Shulgin, lørdag ifølge det tyske nyhedsbureau dpa. Shulgin er Ruslands repræsentant i OPCW.

Shulgin hævder, at vestlige efterretningstjenester i 1990'erne rekrutterede russiske kemikere, der havde kendskab til de materialer, der blev udviklet i det tidligere Sovjetunionen.

/ritzau/