Giftig hostesaft koster mindst 70 spædbørn livet i Gambia

Mindst 70 spædbørn i Gambia døde sidste år, efter at de havde indtaget hostesaft importeret fra Indien.

Det oplyser en undersøgelseskommission, som den gambiske regering har nedsat.

Efter at have indtaget medicinen, fik børnene nyresvigt.

Ifølge Gambias sundhedsminister, Ahmadou Lamin Samateh, er der sket fejl i kontrollen af medicinen, da den blev importeret til Gambia.

Desuden er den ikke blevet registreret korrekt hos Gambias lægemiddelstyrelse. Det har ført til, at direktøren for styrelsen er blevet fyret.

Der er tale om fire forskellige typer hostesaft.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har laboratorietest påvist "uacceptable niveauer" af diætylenglykol og ætylenglykol i hostemedicinen.

De to stoffer bruges blandt andet i kølervæske og kan være dødelige, hvis de indtages. Ifølge WHO kan stofferne føre til akut nyresvigt.

Det er det indiske firma Maiden Pharmaceuticals, der står bag produkterne.

Undersøgelseskommissionen, der har kulegravet sagen, understreger, at der er brug for at etablere et laboratorie, som kan lave kvalitetskontrol på al medicin, der bliver importeret. Det vil WHO hjælpe med.

Sundhedsministeren i Gambia anbefaler, at der desuden oprettes en uddannelse inden for farmaci, som beskæftiger sig med fremstilling af lægemidler. Derudover undersøger regeringen, hvilke muligheder der er for at retsforfølge den indiske medicinalvirksomhed.

Det er ikke første gang, at hostesaft har vist sig at være livsfarligt. Blandt andet døde mindst 200 børn i Indonesien sidste år, efter at de havde indtaget hostesaft.

Dengang blev der også registreret flere dødsfald i Gambia og Usbekistan på grund af giftig hostesaft.

Sagerne fik WHO til at udsende en advarsel om, at seks typer hostemedicin produceret i Indien og Indonesien kunne være sundhedsskadelige.

