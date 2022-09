Efter at have ført valgkamp under parolen ”Gud, fædreland og familie”, afsluttede vinderen af det italienske parlamentsvalg, Giorgia Meloni, sin sejrstale søndag aften med at citere Frans af Assisi.

”Begynd med at gøre det nødvendige. Gør så det mulige, og pludselig viser det sig, at du udretter det umulige.”