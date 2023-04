Gletsjerne i Alperne smeltede med rekordfart i 2022

Varmt vejr og begrænsede mængder sne fra oven førte sidste år til et markant svind i isen på Alpernes gletsjere.

Faktisk smeltede isen på gletsjerne i Alperne hurtigere, end man nogensinde tidligere har registreret.

Det skriver EU's klimaovervågning Copernicus i sin årlige rapport, European State of the Climate. Rapporten er offentliggjort torsdag.

I gennemsnit smeltede 3,5 meter is på gletsjerne i Alperne.

Artiklen fortsætter under annoncen

For eksempel betyder det, at seks procent af ismassen på gletsjerne i Schweiz forsvandt i løbet af 2022.

Det markante svind i isen på bjergkæden i den centrale del af Europa skyldtes, at der faldt usædvanligt lidt sne i løbet af vintermånederne.

Laget af sne beskytter den underliggende is mod at smelte. Mindre sne medfører altså større risiko for afsmeltning.

Derudover bød sommeren på usædvanligt høje temperaturer.

Generelt var 2022 et snefattigt år på tværs af Europa, skriver Copernicus i sin rapport. Ud over at sne beskytter isen på gletsjerne mod at smelte, så spiller sne en række andre vigtige roller i klimahenseende.

Sne reflekterer sollys og beskytter dermed mod den opvarmning, som sollys genererer, når det rammer en mørkere overflade.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sne bidrager desuden med vand til jorden og beskytter mod tørke.

Afsmeltning af gletsjerne er direkte forbundet til klimaforandringerne.

Dels er øget afsmeltning en indikator for højere temperaturer, dels er afsmeltningen en form for katalysator for klimaforandringerne: Jo mere is, der smelter, des mindre er Jorden beskyttet mod varmen fra solens stråler.

Mens usædvanligt meget is smeltede i Alperne, så det i 2022 anderledes ud i bjergene i Norge. Her blev ismassen øget en smule. Det hænger sammen med, at der faldt lidt mere sne i de norske bjerge end normalt.

/ritzau/