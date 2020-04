Global flytrafik kan falde med over en milliard passagerer

Coronavirus har kostet luftfartstrafikken dyrt. To tredjedele færre personer forventes at rejse verden over.

Antallet af flypassagerer på globalt plan kan falde med 1,2 milliarder i forhold til forventningerne.

Det vurderer USA's luftfartsagentur i en pressemeddelelse onsdag.

Den internationale organisation for luftfart (ICAO) anslår, at antallet af passagerer på internationale afgange vil falde med to tredjedele i forhold til det forventede antal for årets tre første kvartaler.

Udbruddet af coronavirus har fået flere lande til annullere afgange og holde luftfartsselskabers fly på jorden.

Det er blandt andet gået hårdt ud over det skandinaviske selskab SAS, der blot har fløjet med omkring en million passagerer i marts.

Det er 60 procent færre passagerer end i samme måned sidste år.

/ritzau/Reuters