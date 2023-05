Global opvarmning er tæt på at overstige mål på 1,5 grader

De næste fem år bliver de varmeste, der nogensinde er målt, og den ønskede maksimale stigning på 1,5 grader kan blive brudt, siger Den Verdensmeteorologiske Organisation (WMO).

Udviklingen bliver forstærket af det såkaldte vejrfænomen El Niño.

- Der er en 98 procents sandsynlighed for, at mindst et af de næste fem år - og femårsperioden i sin helhed - vil blive de varmeste, der er målt, lyder det fra WMO ifølge AFP.

Den internationale klimaaftale fra Paris i 2015 satte som mål, at den globale opvarmning skulle holdes på 1,5 grader hvis muligt og "et godt stykke" under 2 grader ved udgangen af det 21. århundrede.

Det beregnes i forhold til industrialiseringens gennembrud i 1800-tallet.

Ifølge WMO var den gennemsnitlige stigning på 1,15 grader sidste år.

FN-organisationen siger, at der er en 66 procents risiko for, at den globale overfladetemperatur vil overstige 1,5 grader i mindst et af årene fra 2023 til 2027. Det maksimale kan være op til 1,8 grader.

Det betyder dog ikke, at der bliver tale om en permanent tilstand. Temperaturen kan i nogle år været noget lavere. Men det er en klar advarsel, siger WMO.

- WMO slår alarm om, at vi i kortere perioder vil bryde niveauet på 1,5 grader med stigende frekvens, siger lederen for WMO, Petteri Taalas.

El Niño er et fænomen, der skyldes meget høje vandtemperaturer i det sydlige og centrale Stillehav. Det forekommer med to til syv års mellemrum og får den globale temperatur til at stige. Når havtemperaturen falder kendes det som La Nina.

WMO har tidligere konstateret, at El Niño med stor sandsynlighed vil indfinde sig allerede i år.

Typisk vil det få temperaturen til at stige det efterfølgende år.

Den globale opvarmning skyldes det meget høje niveau af klimagasser i atmosfæren. Det forhindre varmen i at slippe væk.

Trods mange forsøg på at vende udviklingen globalt ved at begrænse og stoppe udledningen af CO2 og metan, så er det endnu ikke lykkedes.

