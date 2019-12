Global udledning af CO2 i 2019 slår rekord

Ny rapport viser, at der i 2019 blev udledt en rekordmængde CO2 trods flere initiativer fra førende lande.

Den globale udledning af CO2 fra fossile brændstoffer steg i år til et rekordhøjt niveau.

Det viser tal fra en rapport lanceret af organisationen Global Carbon Project, der er ledet af forskere og økonomer og forsøger at tackle problemet med stigende udledning af drivhusgasser.

Det skriver de amerikanske medier The New York Times og The Atlantic.

Det er tredje år i træk, at den globale udledning af CO2 stiger.

- Det er naturligvis skidt, siger forsker Rob Jackson, som står bag rapporten, til The Atlantic.

- Det er et år mere, hvor vi fortsætter med rekordhøje udledninger af CO2. Årene glider fra os, siger han.

Kina står for størstedelen af verdens samlede CO2-udledning med 26 procent. USA følger efter med 14, EU-landene med ni og Indien med syv procent.

Rapporten viser dog gode takter.

Udledningen fra industrier står til at stige med 0,6 procent i år. Det er en langt mindre stigning end i 2017, hvor den steg 1,5 procent, og 2018 med 2,1 procent.

Derudover formåede både USA og EU-landene i år at skære ned på deres udledning af CO2, mens Indiens udledning steg meget mindre end forventet, skriver The New York Times.

/ritzau/