God tone mellem Merkel og Trump trods handelskonflikt

Trump ventes at trække USA ud af den internationale Iran-aftale til trods for appeller fra Macron og Merkel.

Der var en god tone, da Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, fredag mødtes med USA's præsident, Donald Trump, i Det Hvide Hus. Men der hersker fortsat usikkerhed om, hvorvidt Tyskland og Europa vil undgå nye toldsatser.

Trump gav Merkel et kys på kinden og gratulerede hende med genvalget i efteråret, da hun kom til Washington sent fredag til et knap tre timer langt møde.

Den amerikanske præsident sagde, at enkelte ikke har forstået, at han har et "fantastisk forhold" til den tyske forbundskansler.

- Jeg kan godt lide dig, sagde Trump, da han poserede foran pressefotografer med sin tyske gæst.

- I lige måde, svarede Merkel, som dog var forholdsvist kortfattet og formel i sine udtalelser.

Men både Merkels korte besøg og den franske præsident, Emmanuel Macrons, tre dage lange statsbesøg få dage tidligere, har gjort det klart, at der består en kløft mellem den amerikanske præsident og de allierede i Europa.

Trump ventes i næste måned at trække USA ud af den internationale Iran-aftale til trods for appeller fra Macron og Merkel om at opretholde den.

Merkel omtalte dog Iran-aftalen fra Obamas præsidenttid som "et første skridt", hvormed hun antydede en åbenhed over for en eventuel tillægsaftale.

Om handel sagde Merkel rent ud, at hun ikke ser mange tegn på fremskridt i forhandlinger om at opnå en permanent aftale om, at EU fritages for Trumps nye told på stål og aluminium. Der er i forhandlingerne kun få dage til en deadline den 1. maj.

- Beslutningen ligger hos præsidenten, fastslog Merkel.

Trump gentog, at han finder USA's handelsaftaler uretfærdige for amerikanerne, og at de opretholder et kraftigt handelsunderskud for USA.

- Men jeg klandrer ikke dig, jeg klandrer mine forgængere, sagde Trump og tilføjede:

– EU har nogle fantastiske lande, og der er et stort handelspotentiale mellem os. Jeg sikker på, at alle vil blive stillet tilfredse til sidst.

/ritzau/AP