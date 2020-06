Godkendelse droppet: Slut med malariamidler mod corona i USA

USA's lægemiddelstyrelse trækker godkendelse af klorokin til nødbehandling af coronapatienter tilbage.

USA's lægemiddelstyrelse trækker godkendelsen af hydroklorokin og klorokin til nødbehandling af patienter med coronavirus tilbage.

Det oplyser lægemiddelstyrelsen, FDA, i et brev mandag ifølge Reuters.

- Der er ikke længere grund til at tro, at hydroklorokin og klorokin kan være effektive til at behandle Covid-19, skriver Denise Hinton, chefforsker i FDA, i et brev.

- Der er heller ikke grund til at tro, at de kendte og potentielle fordele ved disse produkter opvejer deres kendte og potentielle risici.

De to midler bruges normalt til henholdsvis at behandle malaria og gigt.

USA's præsident, Donald Trump, har tidligere fremhævet de to typer af medicin som gavnlige mod coronavirus. Han har i en periode taget lægemidlet for at forebygge coronasmitte.

Det har han gjort, på trods af at USA's lægemiddelstyrelse også tidligere har advaret mod det.

/ritzau/Reuters