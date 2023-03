Godstog med farlige materialer kører af sporet i Arizona

Et godstog med farlige materialer om bord er kørt af sporet i den amerikanske delstat Arizona.

Toget kørte af sporet onsdag aften lokal tid i den vestlige del af delstaten.

Det oplyser en talsperson for politiet i Mohave County til The New York Times ifølge nyhedsbureauet Reuters.

The New York Times skriver videre, at der ikke umiddelbart er nogen meldinger om udslip efter afsporingen i Mohave County, der ligger nær grænsen til Californien og Nevada.

Det er kun halvanden måned siden, at et godstog fra selskabet Norfolk Southern blev afsporet og eksploderede i en ildkugle over East Palestine i delstaten Ohio den 3. februar.

Afsporingen udløste en voldsom brand og frigivelsen af giftige dampe, herunder det potentielt kræftfremkaldende stof vinylklorid.

Mange beboere i den lille by East Palestine med knap 5000 indbyggere blev evakueret som følge af ulykken.

Præsident Joe Biden har givet Norfolk Southern ordre om at betale for oprydningen i East Palestine.

Ifølge myndighederne har test vist, at luften er sikker, og der er ikke påvist forurenende stoffer i det kommunale vandsystem.

Mange indbyggere er dog fortsat bekymrede, og nogle har fortalt om hovedpine og udslæt og udtrykt bekymring for, at de senere kan udvikle kræft som følge af udslippet.

Derudover har indbyggere fortalt om en kemisk lugt i luften nær ulykkesstedet og andre steder i byen, skriver avisen The Guardian.

I dagene efter ulykken indløb der desuden meldinger om døde kæledyr og ræve, ligesom at fugle angiveligt er forsvundet fra området.

Der er ligeledes fundet døde fisk i åer og vandløb, der mange steder har et kemisk skær i overfladen.

/ritzau/