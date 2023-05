Goldman Sachs indgår milliardforlig i sag om kønsdiskrimination

Den amerikanske storbank Goldman Sachs har indgået et forlig på 215 millioner dollar i en sag om diskrimination af kvindelige ansatte.

Det fremgår af en meddelelse fra banken og sagsøgernes advokater.

Beløbet svarer til knap 1,5 milliarder kroner.

Forliget gælder omkring 2800 kvinder, der er ansat i Goldman Sachs eller har været ansat inden for de seneste cirka 20 år. Det gælder både chefer og menige medarbejdere.

Ifølge sagsøgerne har kvindelige ansatte gennem flere år fået mindre i løn og er blevet forbigået, når medarbejdere skulle forfremmes.

Søgsmålet blev oprindeligt indgivet i 2010. Sagen skulle have været for retten i New York 5. juni, men parterne har nu indgået forlig i stedet.

- Efter mere end et årti med en livlig retlig proces er begge parter nu nået til enighed om at løse dette spørgsmål, siger Jacqueline Arthur, der er bankens globale HR-chef.

Forliget indebærer, at en uafhængig ekspert i de næste tre år skal analysere ligeløn og evaluering af arbejdsindsatser hos Goldman Sachs.

Ud over et krav om at rette op på den ulige løn var Goldman Sachs også blevet draget til ansvar for 75 tilfælde af upassende opførsel på arbejdspladsen.

Det omfattede upassende berøringer, kommentarer og direkte anmodninger om sex.

- Mit mål i denne sag har altid været at støtte stærke kvinder på Wall Street, siger en af sagsøgerne, Allison Gamba, ifølge Financial Times.

- Jeg er stolt af, at det resultat, vi har opnået her, vil fremme ligestilling.

Omkring en tredjedel af den sum, storbanken skal betale til de 2800 kvinder, ventes at gå til at dække honorarer til advokaterne i sagen, skriver Financial Times.

/ritzau/AFP