Golfstat afviser at stå bag angreb på parade i Iran

Iran har antydet, at golfstater kan stå bag angreb, der dræbte mindst 25. De Forenende Emirater afviser.

Det flyver med anklager og afvisninger, efter en iransk militærparade lørdag blev angrebet med mindst 25 døde til følge.

Søndag afviser De Forenende Emiraters udenrigsminister, Anwar Gargash, iranske anklager om, at arabiske golfstater i ledtog med USA har finansieret bagmændene til angrebet.

Anklagen er blevet rejst af både Irans præsident, Hassan Rouhani, og flere ledere i Irans Revolutionære Garde, som stod for paraden.

Det afviser Anwar Gargash i et opslag på det sociale medie Twitter.

- De Forenede Emiraters position mod terrorisme og vold er historisk set klar, og anklagerne fra Tehran (Irans hovedstad, red.) er fuldstændig uden grund, skriver han.

Iran har ud over golfstaterne og USA også anklaget Israel for at være indblandet.

Ambassadører i Iran fra Storbritannien, Holland og Danmark har fået at vide, at medlemmer af den gruppe, der står bag angrebet, befinder sig i de tre lande.

/ritzau/Reuters