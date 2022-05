Goodfellas-stjernen Ray Liotta er død - 67 år

Den amerikanske skuespiller Ray Liotta er død - 67 år.

Det skriver flere amerikanske medier torsdag.

Liotta var nok bedst kendt for sin rolle i Martin Scorsese-filmen "Goodfellas" fra 1990 og fra "Field of Dreams" fra året forinden.

I "Goodfellas" spiller Liotta den virkelige mafiagangster Henry Hill. Filmen, der blandt andre også havde Robert De Niro og Joe Pesci på rollelisten, var nomineret til seks Oscars og vandt en enkelt.

Det amerikanske kulturmedie Deadline skriver torsdag, at Liotta døde, mens han sov, men har ikke yderligere information om dødsårsagen.

Liotta befandt sig ifølge Deadline i Den Dominikanske Republik, hvor han var i gang med at optage filmen "Dangerous Waters".

Liotta begyndte sin karriere som 23-årig i 1978, da han spillede med i sæbeoperaen Another World. Han forlod serien efter tre år og flyttede til Los Angeles for at forfølge drømmen som Hollywood-stjerne.

Det nåede at blive til en lang række film for Liotta, der primært blev brugt i actionfilm og thrillere. Liottas storhedstid var dog i tiden omkring "Goodfellas", hvor han også var med i filmen "Vildt Begær" fra 1992.

Liotta blev på et tidspunkt træt af rollen som skurk og ville have nye udfordringer. Det sagde han i et interview med Politiken i 1992:

- De er interessante, fordi de rummer konflikter.

- Men jeg synes om at spille alle former for mennesker, som gennemgår en udvikling, og det behøver jo ikke være en skurk. Jeg skal holde mig langt væk fra the bad guys et stykke tid, sagde Liotta.

Raymond Allen Liotta, som han rigtigt hedder, blev født i Newark i New Jersey. Han blev bortadopteret, da han var seks måneder gammel.

Liotta fik dog som voksen kontakt til sin biologiske mor. Det viste sig, at han havde en halvbror og hele fem halvsøstre, som han ikke kendte til.

Privat har den amerikanske skuespiller datteren Karsen på 23 med skuespillerinden Michelle Grace, som han blev gift med i 1997. Parret blev skilt i 2004. Ved sin død var han forlovet med Jacy Nittolo.

/ritzau/