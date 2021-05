Google-app skal hjælpe med at finde hudlidelser

Ti milliarder mennesker søger årligt på hud-, negle- og hårlidelser. Google vil hjælpe, men læge er bekymret.

De fleste - hvis ikke alle - har nok prøvet at kigge på deres hud og opdage et nyt modermærke eller en anden lille ting, som man gerne vil have tjekket.

Nu har Google præsenteret en ny app, som skal hjælpe til at diagnosticere lidelser i hud, negle eller hår på baggrund af kunstig intelligens og billeder, som man selv tager på sin telefon.

Det skriver BBC.

Det såkaldte "dermatologiske hjælpeværktøj" kan på baggrund af tre billeder af hud, hår eller negle fra forskellige vinkler komme med et bud på, om man muligvis har en lidelse.

Appen kan genkende 288 hudlidelser.

Google oplyser, at det ikke er målet, at appen skal udskifte almindelige medicinske diagnoser og behandlinger.

Men til den britiske avis The Guardian udtrykker flere sundhedseksperter bekymring.

- Der er stor bekymring for, at de store tech-selskabers entré i sundhedssektoren vil medføre en tsunami af overdiagnoser, fordi der er så mange penge i at fortælle sunde mennesker, at de er syge, siger Ray Moynihan, som er adjunkt ved Bond University, til den britiske avis.

En kræftekspert har til gengæld sagt til BBC, at med udviklingen i kunstig intelligens vil læger med tiden kunne skræddersy behandlinger til patienter.

Ifølge Google foretager ti milliarder mennesker årligt søgninger, der relaterer sig til hud-, negle- og hårproblemer.

Appen er blevet præsenteret denne uge på en udviklerkonference. Den har fået et CE-mærke til brug i Europa.

Planen er, at den kan komme i anvendelse senere i år.

/ritzau/