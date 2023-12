Google går med til at betale forbrugere milliarder i forlig

Google er gået med til at betale 700 millioner dollar og til at tillade større konkurrence i dets app-butik, Google Play.

700 millioner dollar svarer til omkring 4,78 milliarder kroner.

Det fremgår af et forlig, der er indgået med amerikanske delstater og forbrugere.

Google skal betale 630 millioner dollar til en forligsfond til forbrugere og 70 millioner dollar til en fond, der skal bruges af amerikanske delstater, fremgår det af forliget, der stadig skal have en endelig godkendelse af en dommer.

I forliget står der, at berettigede forbrugere vil modtage mindst to dollar og kan få større udbetalinger baseret på deres forbrug i Google Play mellem 16. august 2016 og 30. september 2023.

Alle 50 amerikanske delstater er en del af forliget.

Google blev beskyldt for at opkræve forbrugerne for mange penge gennem ulovlige restriktioner på distributionen af apps på Android-telefoner samt unødvendige afgifter for køb i appsene.

Google anerkender ikke at have gjort noget forkert.

I september sagde en række delstater, at der var indgået forlig i sagen. Men betingelserne for forliget er ikke blevet offentliggjort før nu.

Det sker, fordi Google har haft en lignende sag mod spilproducenten bag "Fortnite", Epic Games i Californien.

Her blev Google kendt skyldig i at misbruge sin markedsposition ved at kræve en andel af alle digitale transaktioner i apps, der er downloadet gennem Google Play.

Selskabet oplyser nu, at det udvider muligheden for, at spil- og appudviklere kan give alternative betalingsmuligheder for køb i apps.

Som en del af forliget siger Google også, at det vil gøre brugernes mulighed for at downloade apps direkte fra udbyderne simplere.

Google står over for andre søgsmål, der udfordrer selskabets praksis, når det kommer til søgning og digital markedsføring.

Google afviser også, at selskabet har gjort noget forkert i de sager.

